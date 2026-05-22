「中日６−２広島」（２２日、バンテリンドーム）広島の鈴木健矢投手がスクランブル登板で３回１／３を２安打無失点にまとめた。「こういう場面で最初に名前を挙げてもらえるのを意気に感じてやっていきたい」と力を込めた。先発・栗林が右内転筋の違和感のため、初回わずか１７球で降板。鈴木は２−０の２死一、二塁からマウンドに上がった。先頭・石川はゴロに打ち取ったが遊撃手・小園がファンブル。次打者・鵜飼に左中