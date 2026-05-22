「プロレス・ドラディション」（２２日、後楽園ホール）新日本プロレスの小島聡（５５）がタッグマッチで長井満也（５７）と組み、諏訪魔（４９）＆船木誠勝（５７）と対戦。熱戦の末、２０分時間切れドローに終わった。今月１１日には名タッグ「テンコジ」の盟友・天山広吉（５５）が８月１５日の両国国技館大会を最後に引退することを発表したが、小島は「盟友、天山広吉が引退発表して（今日が）初めての試合です。俺にと