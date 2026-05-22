?炎の飛龍?藤波辰爾（７２）が主宰する「ドラディション」２２日の後楽園大会で、藤波の長男・ＬＥＯＮＡ（３２）が高橋裕二郎（４５＝新日本プロレス）に無念の敗北を喫した。ＬＥＯＮＡは今年３月の新日本プロレス旗揚げ記念日（大田区総合体育館）で、裕二郎が所属する極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」と１０人タッグマッチで激突。裕二郎にフォール負けを喫して遺恨が生まれていた。この日のシングルマ