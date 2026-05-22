¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿µå¾õÀ±ÃÄ¡ÖNGC 6441¡×¡£¤µ¤½¤êºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢ÃÏµå¤«¤éÌó4Ëü4000¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¢¥ ¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿µå¾õÀ±ÃÄ¡ÖNGC 6441¡×¡ÊCredit: ESA/Hubble & NASA, G. Piotto¡Ë¡Û¿¿¤Ã°Å¤Ê±§Ãè¶õ´Ö¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ìµ¿ô¤ÎÀ±¡¹¤¬Ì©½¸¤·¤Æµ±¤¯ÍÍ»Ò¤Ï°µ´¬¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡£ESA¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±§Ãèµ¡´Ø¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀã¤Î·ë¾½¤¬Ìë¶õ¤Ç²º¤ä¤«¤Ëßê¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µå¾õÀ±ÃÄ¤È¤Ï¡¢¿ôËü