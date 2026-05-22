総合カルチャーサイト・リアルサウンドのYouTubeチャンネルでは、ヒップホップやR&Bを中心に海外で話題になっているアーティストについて解説していく番組を配信中。MCはヒップホップを中心に執筆・インタビューなどを行っている、音楽ライターの奧田 翔＆高久大輝が担当。 第10回は、ウータン・クラン（Wu-Tang Clan）を取り上げる。 （関連：【オリジナル動画】ウータン・クラン