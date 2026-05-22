タレントの指原莉乃（33）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。約10年ぶりにファミリーレストラン「サイゼリヤ」を訪れ、高校時代に食べていた、お気に入りメニューを明かした。番号で注文する現在の方式に驚きつつも、「小エビのサラダ」「ミラノ風ドリア」など代表的なメニューを次々とチョイス。「高校生の時によく行ってたな〜」と上京後に通っていたことを回想。一方で、地元大分では「ジョイフル一強。ジョイフルし
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