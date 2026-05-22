俳優の山粼賢人さん（31）が主演する映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開予定）の新たな場面写真が解禁されました。■戦場を駆ける信など解禁された場面写真今回解禁されたのは、新章を象徴する場面写真の数々です。甲冑（かっちゅう）を身にまとい、険しくも力強いまなざしをたたえ、幾多の死線を越えながらも馬にまたがり前へと走り続ける山粼さん演じる信（しん）の姿が。そして、王宮で一堂に会する秦国の