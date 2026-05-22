◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日６―２広島（２２日・バンテリンドーム）広島が反撃も及ばず中日に敗れ、借金８に逆戻りした。両軍無得点の初回に先発・栗林が緊急降板。２死一、二塁で違和感を訴えて治療へ。再びマウンドへ向かい、２点を失った直後に降板となった。試合後に右内転筋を痛めたことを自ら明かした。打線は４点ビハインドの７回２死一塁から名原が右中間へ適時三塁打を放つと、続く二俣が右前適時打。２点差に迫っ