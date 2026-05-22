¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥óÈÓ¡Ù½é¤Î¸ø¼°¥ì¥·¥ÔËÜ¡Ø¸ø¼°¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¤ª¤¦¤Á¤Çºî¤ì¤ë¥À¥ó¥¸¥ç¥óÈÓ¡Ù¤¬¡¢7·î31Æü¤ËKADOKAWA LifeDesign¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤ª¤¦¤Á¤Çºî¤ì¤ë¥À¥ó¥¸¥ç¥óÈÓ¡Ù¼ýÏ¿ÎÁÍý¤ò¸«¤ë ËÜ½ñ¤Ï¡¢Îß·×1400ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¶å°æÎÊ»Ò¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥óÈÓ¡Ù¤È¡¢ÎÁÍý»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿½é¤Î¸ø¼°¥ì¥·¥ÔËÜ¡£Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤Æ¡¢5·î21Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï