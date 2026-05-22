「プロレス・ドラディション」（２２日、後楽園ホール）メインイベントで藤波辰爾（７２）が、新日本プロレスの極悪集団「ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）」の若頭でＮＥＶＥＲ無差別級王者・成田蓮（２８）と一騎討ちで対戦したが、１１分７秒、地獄の断頭台（コーナーからのジャンピング・ニーアタック）で撃沈した。決着後も追撃のストンピングを受けていたところ、出場予定のないウルフアロン（３０）が突然Ｔシャツ姿