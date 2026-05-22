◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日６―２広島（２２日・バンテリンドーム）中日は連敗を３で止めた。先発の柳裕也投手は７回途中２失点で３勝目。７回に２点を失い、２死一塁と走者を残して交代したが、６回までは９奪三振の無失点で先発の役目を果たした。苦しんだ昨季の白星に早くも並んだ右腕。「去年がだめすぎる」と語ると、今季は安定した投球が続いていることも「振り返るのは終わってからにして、健康に調整して次の登板に」と