高市首相は、日本銀行の植田総裁と会談し、中東情勢を踏まえた市場の動きや金融政策について意見を交わしました。日銀・植田総裁「中東情勢を踏まえて経済・物価・マーケット情勢について、お互いに意見交換した。私どもの金融政策の考え方についても、私どもからは説明させていただいた」会談後、植田総裁は、高市首相が「政府・日銀の共同声明に沿って、政権が進める物価高対策や危機管理投資・成長投資といった取り組みについて