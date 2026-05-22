「ミス東大2020」グランプリでタレント・神谷明采（25）が22日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、高卒のユーチューバー・ヒカル（34）について本音をぶっちゃけた。「東京大学恋愛学部」というユーチューバーコンビが、ヒカルの恋愛を冷笑する動画をアップ。これを受けて、ヒカルはXで「この東大の肩書で活動してる2人が俺のことを馬鹿にしてきてるけど他の東大生のまともな人たちに失礼やからやめたほうがいい」と苦
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