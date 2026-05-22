「巨人４−７阪神」（２２日、東京ドーム）プロ初の１番に座り、プロ初の３安打猛打賞にプロ初打点を挙げた阪神のドラフト１位・立石正広内野手のヒーローインタビューが好感を呼んでいる。いくぶん緊張気味の表情で三塁側ベンチ前に登場した立石。インタビュアーから「この大歓声を聞いて」と話を振られると、「めちゃくちゃうれしいです」と素直な気持ちを吐露した。プロ初打点については「チャンスで凡退が続いていたので