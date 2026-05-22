東京電力は会社が関係する一部の民事訴訟で裁判所の許可を得ず、法廷でのやり取りを録音していたと発表しました。 複数の社員が報告書の作成などのために、少なくとも2015年から携帯電話やICレコーダーを使って録音していたということです。 東電は「不適切な行為を大変重く受け止めている」として、今後、再発防止を徹底していくとコメントしています。 法廷での無断録音は全国の電力会社で相次いで発覚しています