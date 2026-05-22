ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£µ£´£¶¡ó¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó ³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:40¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21:40¡Ë¡Ê%¡Ë ÊÆ2Ç¯ºÄ 4.076¡Ê-0.007¡Ë ÊÆ10Ç¯ºÄ4.546¡Ê-0.024¡Ë ÊÆ30Ç¯ºÄ5.072¡Ê-0.020¡Ë ¥É¥¤¥Ä3.035¡Ê-0.063¡Ë ±Ñ¹ñ4.907¡Ê-0.058¡Ë ¥«¥Ê¥À3.521¡Ê-0.026¡Ë ¹ë½£4.922¡Ê-0.043¡Ë ÆüËÜ2.750¡Ê-0.011¡Ë ¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª