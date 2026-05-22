マンチェスター・シティは22日、本拠地エティハド・スタジアムに新設・拡張されたノーススタンドが「ペップ・グアルディオラ・スタンド」と命名されることを発表した。マンチェスター・シティは同日、ジョゼップ・グアルディオラが今シーズン限りで退任することを発表。今後は、シティ・フットボール・グループ（CFG）のグローバル・アンバサダーに就任することも併せて発表された。10シーズンにわたってマンチェスター・シ