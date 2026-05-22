タレントの三田寛子（60）が22日、自身のインスタグラムを更新。長男の歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）との挙式・披露宴を今月末に控え、橋之助のタキシードの仮縫いに同行したことを報告した。「息子のタキシード姿を見るのは“デカプリオになって〜”と2歳の時に着せて以来」と思い出を回想。「花婿支度は歌舞伎役者の礼装としていつもの紋付袴の姿なので見慣れているけれど、橋之助がタ
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