巨人の井上温大投手が打ち込まれ、４回１０安打７失点でＫＯされた。スポーツ報知評論家の高橋由伸氏は課題点を指摘。その井上から猛打賞をマークした阪神・立石の打撃内容には賛辞を送り、巨人打線と比較した。＊＊＊＊＊井上の球自体は悪くなかった。しかし、不用意な球が多かった。それを逃さない阪神打線もさすがで、前半は大きな点差となって表れた。例えば４回、先頭の坂本にほぼ真ん中の直球から入り、左前安打を許した
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