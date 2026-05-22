「中日６−２広島」（２２日、バンテリンドーム）中日が４点リードを守って連敗を３で止めた。先発の柳は序盤から好投を続けたが、４−０の七回に乱れた。２死一塁から名原、二俣に連続適時打を許して２点をかえされた。ここで井上監督は降板を選択。２番手・齋藤は四球と安打で２死満塁としたが、小園を二ゴロに仕留めて同点のピンチを切り抜けた。井上監督は「（柳は）七回まで投げさせるつもりでいましたけど。これか