¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£±£°¡Ý£°ÆüËÜ¥Ï¥à¡×¡Ê£²£²Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Âç¾¡¤Ç¡¢£´¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¤Ë¥«¡¼¥É½éÀï¤ò¾¡Íø¤·¤¿¡£º£µ¨½éÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿Á°ÅÄ½ã¤¬²÷Åê¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹£±£¸£¹£ã£í¤ÎÄ¹¿È¤Ç¿¿¾å¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹º¸ÏÓ¤Ï¡¢Ä¾µå¤¬£±£´£°¥­¥íÁ°¸å¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¤¬³ÑÅÙ¤È¿­¤Ó¤Î¤¢¤ëµå¼Á¤Ç¥Ï¥àÂÇÀþ¤òËÝ¤í¤¦¡££µ²ó£²°ÂÂÇ£¶»°¿¶Ìµ»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¤ÈÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤Î±ç¸î¤â¤¢¤ê£±¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Á°ÅÄ½ã¤Ë¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡Ö£µ²ó¤Þ¤Ç£²