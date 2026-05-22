◇セ・リーグ阪神7─4巨人（2026年5月22日東京ドーム）阪神のドラ1カルテットが初回から機能した。初めて1番で起用した立石の左二塁打、森下の中前適時打で先制すると、2死一塁から大山が、巨人・井上の148キロ直球を逆方向に運び、右翼への6号2ラン。3回には森下、佐藤輝の連続二塁打で2点を追加、4回には立石のプロ初適時打などで2点を加え、終盤の巨人の追い上げを振り切った。初の巨人戦で初猛打賞、初タイムリーの