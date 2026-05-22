タレントのマツコ・デラックス（53）が22日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。最近のアイドルの“見せパン”について物申した。マツコは「ほんとさ、アイドルとかで見受けられるのが、うるさい姑みたいなこと言うの何だけど、見せパンを“見せていいんだ”っていう前提は良くない」と切り出し「だからもう、その丈で、その振りで、もう完全に見えるじゃんっていうことをやるわけですよ。