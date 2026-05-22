株主優待のなかでも、特に個人投資家から人気が高いのが外食関連の優待です。食事券や割引券などは実際に使う楽しさがあり、家族や友人と利用しやすい点も魅力です。「投資をしながら生活を楽しめる」という実感を持ちやすく、優待投資初心者にも人気の高いジャンルとなっています。最近は物価高の影響もあり、外食費の負担を感じる家庭も増えています。ランチやファミリー向けの外食の価格も上昇傾向にあり、「以前より気軽に外食