¹Û¹©¶ÈÀ½ÉÊ²Á³Ê¡Ê4·î¡Ë21:30 ·ë²Ì2.0% Í½ÁÛ1.3%Á°²ó2.8%¡Ê2.4%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê¹Û¹©¶ÈÀ½ÉÊ²Á³Ê¡¦Á°·îÈæ) ·ë²Ì2.6% Í½ÁÛ2.6%Á°²ó11.9%¡Ê12.0%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê¸¶ºàÎÁ²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°·îÈæ)