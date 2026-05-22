¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¸µºÇ¶¯¥¨¡¼¥¹¤¬Ã¦Ë¹ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡¢20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë8¹æ¤È¤Ê¤ëÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£Åê¤²¤Æ¤Ï5²ó88µå¤Ç3°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤È¤·¡¢4¾¡ÌÜ¡Ê2ÇÔ¡Ë¤ò¤¢¤²¤¿¡£µ¬ÄêÅêµå²ó¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î0.73¡£ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç4-0¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¤Ë¡¢ßõÎõ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¸µºÇ¶¯¥¨¡¼¥¹