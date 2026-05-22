¹­ÅçÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ÃæÆü¡¦Ìø¡á¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥àÃæÆü¤¬Ï¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¤¿¡£°ì²ó¤Ë°¤Éô¡¢ÀÐ°Ë¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤È±­»ô¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤Ç4ÅÀ¤òÀè¹Ô¡£¼·²ó¤ËÀÐÀî¹·¤Î2ÅÀÂÇ¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡£Ìø¤¬6²ó2/3¤ò4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¡¢º£µ¨3¾¡ÌÜ¡£¹­ÅçÀèÈ¯¤Î·ªÎÓ¤Ï°ì²óÅÓÃæ¤Ë¹ßÈÄ¤·¡¢2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£