¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£´¡½£¶ºå¿À¡Ê£²£²Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡¦ºå¿À¥«¡¼¥É½éÀï¤Î£²£²Æü¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÃÏ¾åÇÈÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡£Î¾µåÃÄ¤ÎÁ°´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ê£¶£·¡Ë¤È²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£Î¾»á¤¬Ãæ·Ñ¤Ç²òÀâ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡ö¡ö¡öÏÃÂê¤Ï£²£°Æü¤Î¹Ã»Ò±à¡¢ºå¿À¡¦ÃæÆüÀï¤ËµÚ¤ó¤À¡£ºå¿À¤¬£°¡½£·¤«¤é¶Ã°ÛÅª¤ÊÄÉ¤¤¾å¤²¤Ç¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡££·¡Ý£·¤Î£¹²ó¡¢¿¹²¼¤¬ËÒÌî¤«¤éº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É