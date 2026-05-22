¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤¬£²£²Æü¡¢ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¤¬¸åÇÚ¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é¡Ö·ù¤¤¡×¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÇÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÈÖÁÈºî¤ê¤Ë»ä°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡££²£°£²£´Ç¯¤ËÊüÁ÷ºî²È¤ò°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ò¿ô¡¹¼ê³Ý¤±¤¿ÎëÌÚ»á¡£º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö·ù¤¤¤Ê¿Í¡×¹ðÇò´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¸ÀµÚ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é·ù¤¤¤Ê¿Í¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤­¤ÏÅö¿ÍÆ±»Î¤¬¤¤¤ë¤È¤­¤«¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë»þ¤«¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Ë¤·¤è