特集は「この人に聞く」。4月に第十管区海上保安本部のトップに就いた星崎隆本部長。相次ぐ船舶事故から、災害対応、領海の警備まで。南北700キロの海を守り、「県民の期待に応えたい」と意気込みます。 （第十管区海上保安本部 星崎隆本部長）「災害対応も広い東シナ海の対応も、しっかり的確に対応していきたい」 第十管区海上保安本部の星崎隆本部長。宮崎市出身の57歳です。 十管本部の本部長に就き、再び鹿児島に 海上