２１日、東荘水利ハブの芤河大橋。（ドローンから、西安＝新華社配信／王凱強）【新華社西安5月22日】中国陝西省の芤河下流域にある東荘水利ハブで21日、インフラ建設大手、中国鉄建傘下の中鉄二十局集団が施工を担った芤河大橋が完成した。全長は284メートル、国内初の中路式Y字型鋼箱桁アーチ橋となる。水利ハブは国家重大水利プロジェクトで、大橋の完成により建設が大きく進展し、地域交通の改善にもつ
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