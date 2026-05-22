©ABCテレビ これまでの反響や、シーズン２最終回での川島如恵留の涙に応え、「Travis JapanノJUST！シン日本遺産」のシーズン3が7月15日（水）から放送スタート！ 日本人にもあまり知られていない、世界に誇るべき日本の真の名所である 「シン日本遺産」をTravis Japanのメンバーが訪れて紹介するこの番組。その道中には、奇跡の絶景など本物の「真（シン）日本遺産」だけではなく、辛（ツラ）い