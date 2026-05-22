²Ä°¦¤¤▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¿åÊÕ¡¢¸ø±à¡¢±ØÁ°¡¢½»ÂðÃÏ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤­¤ëÄ»¤¿¤Á¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Îpiro piro piccolo¤µ¤ó¤¬¥Þ¥ó¥¬¤Ç³Ú¤·¤¯²òÀâ¡£²Ä°¦¤¤»Ñ¤ËÌþ¤µ¤ì¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ËÈ¯¸«¤¬¡£¥¹¥º¥á¡¢¥Ï¥È¡¢¥«¥é¥¹¡Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Î¤½¤Ð¤Ç¡¢¼Â¤ËÂ¿¤¯¤ÎÄ»¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ä»¤¿¤Á¤ÎÆÃÄ§¤ä¹ÔÆ°¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤ä¤ª»¶Êâ¤¹¤ë¤È¤­¤Î·Ê¿§¤ËÊÑ²½