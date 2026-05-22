GU公式Instagramでは、KEY TO LITの岩崎大昇（※「崎」はたつさきが正式表記）＆井上瑞稀が出演する動画を公開した。 【写真】KEY TO LIT岩崎大昇＆井上瑞稀の“小競り合い”に注目、“感謝祭”動画にファンが感謝 ■岩崎大昇＆井上瑞稀「ありかもね！」掛け合いがたまらない！ イスに腰掛ける岩崎のもとへ「おつかれ～」とやってきた井上。「何見てるの？」と岩崎が見ているスマホが気になった様子で話しかけると、岩