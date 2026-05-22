¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 2026Ç¯5·î16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎBrookside at the Rose Bowl¤Ë¤Æ¡¢Ìî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØCLOUD NINE presents ¡ÈZipangu¡É JAPANESE MUSIC EVENT 2026¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌó2Ëü¿Í¤Î¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬½¸·ë ¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¤ÏAdo¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀéÍÕÍº´î¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¡¢MAN WITH A MISSION¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢10-FEET¡¢HANA¤È¤¤¤¦¥é¥¤