¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/05/22¡Û5·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿13¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ØSEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ¡ÆYAKUSOKU'¡ÙÅìµþ¸ø±é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤·¤«´µ¼Ô¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£5·î22Æü¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKPOP¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂç·¿¥Õ¥¡¥ó¥ß³«ºÅ¢¡SEVENTEEN¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¤Ï¤·¤«´µ¼ÔÈ¯À¸¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö5·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç