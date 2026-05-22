◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神(22日、東京ドーム)阪神の郄橋遥人投手が6回に1点を失いました。前回13日のヤクルト戦では1点を失ったものの、その前までは3試合連続の完封勝利を挙げていた郄橋投手。この日の巨人戦でも5回まで3安打無失点と好投を見せます。しかし6回、先頭に2ベースヒットを許すとその後2アウト3塁のピンチを招きます。ここで4番・ダルベック選手を迎えると2ボール1ストライクとなったところで主審