◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神(22日、東京ドーム)阪神の郄橋遥人投手が6回に1点を失いました。前回13日のヤクルト戦では1点を失ったものの、その前までは3試合連続の完封勝利を挙げていた郄橋投手。この日の巨人戦でも5回まで3安打無失点と好投を見せます。しかし6回、先頭に2ベースヒットを許すとその後2アウト3塁のピンチを招きます。ここで4番・ダルベック選手を迎えると2ボール1ストライクとなったところで主審
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 宇野&本田真凜 アイスダンス挑戦
- 2. 橋の下で…母と息子の遺体発見
- 3. 昌磨「絶対に隣は自分がいい」
- 4. 謎の風邪 ウイルス名特定できず
- 5. 禁忌薬誤投与 ぜんそく患者死亡
- 6. 自衛隊仕込み やす子の臭い対策
- 7. 栃木強殺 16歳少年は逃走後出勤
- 8. 学童運転手 女児にわいせつか
- 9. マツコがタレント初の超高級車か
- 10. 「結核」感染 福岡で前週の3倍に
- 1. 橋の下で…母と息子の遺体発見
- 2. 謎の風邪 ウイルス名特定できず
- 3. 禁忌薬誤投与 ぜんそく患者死亡
- 4. 栃木強殺 16歳少年は逃走後出勤
- 5. 学童運転手 女児にわいせつか
- 6. 「結核」感染 福岡で前週の3倍に
- 7. 栃木強殺「許すことは絶対ない」
- 8. 障害者刺した22歳女 動機に仰天
- 9. 准教授が半年無断欠勤 誠に遺憾
- 10. 愛護団体代表 犬猫39匹虐待か
- 1. 「発達障害メイド喫茶」特集延期
- 2. 高木美帆氏に国民栄誉賞を検討か
- 3. 高齢女性に強盗 少年らの悪質性
- 4. がんサバイバーに…酷すぎる言葉
- 5. 栃木強盗 超有名女性に流れ玉か
- 6. 闇バイト「後悔していない」4割
- 7. 栃木強殺 出産前後に夫は不倫か
- 8. 若いころは私も…娘の姿に衝撃
- 9. 元フジアナ投資先 警視庁が逮捕
- 10. 中傷動画 高市首相が改めて否定
- 1. 撮影中に性的暴行 英番組が波紋
- 2. わずか9カ月でAI管理ツール廃止
- 3. 裸足で座席蹴り…日本人に非難
- 4. ネズミに噛まれハンタ感染 台湾
- 5. モルディブ ダイビングで5人死亡
- 6. 米 波に5000人追加派兵の可能性
- 7. 韓国歌手 三吉との熱愛説に言及
- 8. 韓国スタバが大炎上 店員の怒り
- 9. これぐらいで死ぬとは…殺意否認
- 10. ウが露司令部を攻撃 100人死傷か
- 1. PayPay 6月2日から始まる大改悪
- 2. NHK受信契約巡り岐阜知事が要請
- 3. 1000円の壁 外食界で明暗分かつ
- 4. トヨタ ミニバン2車種を逆輸入へ
- 5. 「東京に帰る」二拠点生活の現実
- 6. 印で初の高速鉄道 重要な転換期
- 7. 税控除見送り 現金給付に一本化
- 8. 個人VTuber「リアルな収入事情」
- 9. 年金6万「もうひとつの収入源」
- 10. 「君がもっと働け」36歳妻の絶望
- 1. NTTドコモが基地局の建設を加速
- 2. NTTドコモ、プレミアムスマホ「Galaxy Note9 SC-01L」にAndroid 10へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供開始
- 3. サムスン 土壇場でスト回避へ
- 4. 着脱式パネルと秀逸なマイク構造！Insta360 Luna Ultraが明確にOsmo Pocket 4を超えそう
- 5. Meta AIと連携するカメラ搭載スマートグラス「Ray-Ban Meta (Gen 2)」と「Oakley Meta」が日本で販売開始
- 6. 3カ国の食文化をブッフェで体感！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 「北米フードフェア」
- 7. 日本の技術とスイスのデザインが融合した本格派ダイバーウォッチ。生と死を司る北欧の高級時計「アイギ」
- 8. OpenAIの共同創業者Andrej Karpathy氏がAnthropicに参画、事前学習とセキュリティを強化
- 9. [石川温の「スマホ業界 Watch」]スマホ業界に「値上げ」の波、ahamoと楽天モバイルの“どちらが先”に踏み切るか
- 10. 映画『バイオハザード』の完全新作の日本公開が10月9日に決定 - 新たにポスター2種が公開
- 11. ついに予測市場を規制する最初の州が出現
- 12. ハイネケンが挑む「 W杯 公式ではないブランド」のマーケティング戦略
- 13. 仕事中もリラックスタイムもこれ1台！3WAYで使える万能フットレスト
- 14. 走るほどに足にフィットするランニングシューズ、MITが開発中
- 15. FRONTIER、ゲーミングPC・高性能PCを特価販売する「ファンタスティックモール26」
- 16. 180インチのタッチパネルを自宅に。画面に触れる「スマートインタラクティブプロジェクターY2」
- 17. Vol.162 Z CAMが電子ビューファインダー発売。Wi-Fi機能標準で様々なカメラに対応[OnGoing Re:View]
- 18. 世界的注目を集めたFlipper Zeroから6年、Linuxマルチツール「Flipper One」発表
- 19. 新製品レビュー：パナソニック LUMIX L10 直感的な操作感と最新の撮影性能 新フォトスタイル・モノクロームで深まる表現力
- 20. ソニー、1型センサーカメラ搭載の5G対応プレミアムスマホ「Xperia PRO-I」を発表！日本でもSIMフリー版「XQ-BE42」が約20万円で12月15日発売
- 1. 宇野&本田真凜 アイスダンス挑戦
- 2. 昌磨「絶対に隣は自分がいい」
- 3. 5月31日の早慶戦が天覧試合に
- 4. G1を2勝 アスコリピチェーノ引退
- 5. 本田真凜、宇野昌磨の発言にツッコミ「してください（笑）」 アイスダンスへの情熱「分かりやすく言うと…」和やか会見
- 6. 昌磨&真凜 密着SHOTで匂わせ投稿
- 7. まただ 大谷翔平に「宇宙人説」
- 8. りくりゅう ド軍の球場で始球式
- 9. 大谷8号本塁打の裏で、問題発生
- 10. 大谷が窮地…ベッツがかけた言葉
- 1. 自衛隊仕込み やす子の臭い対策
- 2. マツコがタレント初の超高級車か
- 3. 山本舞香、出口との写真削除済?
- 4. 「3,000円の神アイテム」Apple純正イヤホンがFPSプロゲーマーに愛用される理由
- 5. やめたら2千万円貯まった習慣9つ
- 6. HANAの「過激衣装」ファン苦言
- 7. 声優の藤原貴弘さん 43歳で死去
- 8. まさか 人気タレント映り込む
- 9. マエケン成績より笑えない状況に
- 10. 開き直り? 東出にツッコミ殺到
- 1. 「エッホエッホ」TikTokerが結婚
- 2. 陰謀論に利用?「絵本」大炎上
- 3. 「右は小学生 左は成人」の代償
- 4. GU 50代向け体型カバートップス
- 5. 女は若くないと…男たち黙らせる
- 6. 西澤アナ モデルと「婚約破棄」
- 7. 廃墟だらけ温泉街の末路ヤバすぎ
- 8. 「異常妊娠です」頭が真っ白に
- 9. 流産の手術絶望「バカにされた」
- 10. 「妻が急に変わった」夫婦の溝