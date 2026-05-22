¥Ê¥Õ¥µ¤Î¶¡µë¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥Õ¥µ¶¡µëÉÔ°Â¡Ä¤É¤¦²ò¾Ã¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡þ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¥Ê¥Õ¥µ¤Î¶¡µë¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ë¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï22Æü¤ÎÆ°¤­¤«¤é¤Ç¤¹¡£22ÆüÄ«¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÎENEOS´îÆþ´ðÃÏ¤Ë¥¿¥ó¥«¡¼¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£UAE¡á¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Î¸¶Ìý¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¶Ìý¤Ï¡¢¡Ö»ºÌý¹ñ¶¦Æ±È÷Ãß¡×¤È¤·¤ÆÊä