Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ªÃÍ¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£22Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¾å¾º¤·¡¢¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ1700±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½ªÃÍ¤Ï21Æü¤è¤ê1654±ß¹â¤¤6Ëü3339±ß¤Ç¡¢5·î13Æü¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿6Ëü3272±ß¤ò¾å²ó¤ê¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¡¼¥×¥óAI¤¬Áá´ü¾å¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÊóÆ»¤ä¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î·è»»¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤âAI´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯Çã¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³