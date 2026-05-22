10Ç¯Á°¡¢Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®¤Ç¥¹¥­ー¥Ä¥¢ー¥Ð¥¹¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Âç³ØÀ¸¤Ê¤É15¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¡£°ì¿³¤Î¼Â·ºÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¹±¿¹Ô²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Ê¤É2¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢22Æü¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ï¹µÁÊ´þµÑ¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ºÛÈ½Ä¹¡Ö¼çÊ¸¡¢ËÜ·ï³Æ¹µÁÊ¤ò¤¤¤º¤ì¤â´þµÑ¤¹¤ë¡×Åìµþ¹âºÛ¤ÎµÈºê²ÂÌïºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿Èï¹ð2¿Í¤Î¹µÁÊ¤ò´þµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯1·î¡¢Åìµþ¤«¤éÍè¤¿¥¹¥­ー¥Ä¥¢ー¥Ð¥¹¤¬·Ú°æÂôÄ®¤ÇÆ»Ï©ÏÆ¤ËÅ¾