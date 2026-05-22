◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月22日東京ドーム）阪神の先発・郄橋遙人投手（30）が、今季54イニング目で初の長打を許した。7―0の6回先頭。1番・平山に二塁打を浴びた。9年目で初の開幕先発ローテーション入りを果たした今季は、開幕第2戦の3月28日巨人戦（東京ドーム）で3安打完封発進。以降も快投を続け、13日の前回登板まで計48イニングで打者167人と対戦し「被長打0」という圧巻のパフォーマンスを発揮し