Î©ÀÐ¤Ï¥×¥í½é¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢ÌÔÂÇ¾Þ¤ÈÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Òºå¿À¤Î²«¶â¥ë¡¼¥­¡¼¤¬ÌöÆ°¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£ºå¿À¥É¥é1¥ë¡¼¥­¡¼¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹­¤Ï5·î22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿ÍÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤ä¤Ï¤êÊÂ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ªÎ©ÀÐ¤Ï½é²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇÀÊ¤Ç¤¤¤­¤Ê¤êÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ë¤¤¤­¤Ê¤êÁê¼êº¸ÏÓ¤Î°æ¾å²¹Âç¤òÂª¤¨¤Æ¡¢ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î4²ó°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â½éµå¤Î146¥­¥íÄ¾µå¤òÌÂ¤¤¤Ê¤¯¿¶¤ê¤Ì¤­¡¢