Ä¹Ìî¸©Àî¾åÂ¼½Ð¿È¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¦Ìý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤Î±§ÃèÂÚºß¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢±§Ãè¤òÎ¹¤·¤¿¼ï¤Ç¥ì¥¿¥¹¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬º´µ×ÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡©Àî¾åÂ¼Ìò¾ì¤Ç22Æü¡¢Â¼Ä¹¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿Â¼¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡¦¥ì¥¿¥¹¤Î¼ï¡£µîÇ¯8·î¤«¤éº£Ç¯2·î¤Þ¤Ç¡¢±§Ãè¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¡È±§Ãè¤òÎ¹¤·¤¿¥ì¥¿¥¹¤Î¼ï¡É¤Ç¤¹¡£´ë²è¤·¤¿¤Î¤Ï¸©¼òÂ¤ÁÈ¹ç¤Îº´µ×»ÙÉô¡£Ìý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤Î±§ÃèÂÚºß¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢±§Ãè¤òÎ¹¤·¤¿¼òÊÆ¤ÇÆüËÜ¼ò