ÅÐºä³¨è½¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÐºä¤µ¤ó¤¬ÃÏ¸µ¹â²¬»Ô¤Î¹â²¬¸þÎÍ¹â¹»¤Ç¡ÖÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡×¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤­¤ç¤¦¡¢³Ø¹»¤Ç¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹»À¸ÅÌ¤ËÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿ÅÐºä³¨è½¤µ¤ó¡£Àè·î¡¢¹â²¬¸þÎÍ¹â¹»¤ÇÊÝ·òÂÎ°é¤ÎÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐºä¤µ¤ó¤Ï£²£°£±£¶Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°£´£¸¥­¥íµé¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¸«»ö¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ