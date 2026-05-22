◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（5月22日、東京ドーム）巨人の平山功太選手が6回に阪神の郄橋遥人投手から2塁打を放ちましたが、2塁上で左太もも裏を気にするしぐさを見せ、ベンチに下がり、そのまま交代となりました。解説の岡田彰布さんは平山選手に注目していると話した直後、平山選手が少し痛みに顔をしかめ、ベンチに戻りました。その後、松本剛選手が代走に送られ、交代に。岡田さんは「調子が良くなってくるとケガ