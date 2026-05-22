¶ñºà¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¾è¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢´ï¤Ï¤Ê¤ó¤È¤´¤Ï¤ó¡£º£¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê°Ê¾å¡¢¤ªÊÛÅöÌ¤Ëþ¤Î¿·´¶³Ð¡Ö¥Í¥ª¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤¬¿Íµ¤ÇúÈ¯Ãæ¡£¹ñÌ±¿©¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¿·¤¿¤Ê¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£22Æü¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î¥³¥á¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤òÈ¯É½¡£5kg¤¢¤¿¤ê3768±ß¤È¡¢4½µ¤Ö¤ê¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤È¹Ô¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¡È·ã°Â¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºë¶Ì¸©¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤ªÊÆ¤Ï5kg¤Ç3000±ß¤òÂç¤­