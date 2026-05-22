Ãæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Ï20Æü¡¢Áê¸ß¥Ó¥¶ÌÈ½üÁ¼ÃÖ¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¥í¥·¥¢¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¶ÌÈ½üÁ¼ÃÖ¤ò2027Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥í¥·¥¢¤Î°ìÈÌÎ¹·ô½ê»ý¼Ô¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä´Ñ¸÷¡¢¿ÆÀÌ¡¦Í§¿ÍË¬Ìä¡¢¸òÎ®¡¢¾è¤ê·Ñ¤®ÌÜÅª¤ÇÃæ¹ñ¤ËÆþ¹ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢30Æü°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Î¡¼¥Ó¥¶¤ÇÂÚºß¤Ç¤­¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤âÃæ¹ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ó¥¶ÌÈ½üÁ¼ÃÖ¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¡¢Î¾¹ñ¤«¤éÁê¼ê¹ñ¤Ë¸þ¤«¤¦¹Ò¶õ·ô¤Î¸¡º÷²ó¿ô¤¬µÞ·ã¤ËÁý