Äãµ¤°µ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¿·³ã¸©Æâ¤Ï5·î22Æü¤âÈ©´¨¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤ê¡¢22ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Çðºê»Ô´ØÄ®¤Ê¤É¤Ç¤Ï21Æü¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢¸»ÂÀÀî¤Î¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢½»Âð¤ä¼Ö¸Ë¤Ê¤É¤Î¿»¿åÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ½»Ì±¤¬»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Àî¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤¿¿å¤¬Èª¤Ø¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸»ÂÀÀî¤ÎÇÓ¿åµ¡¾ì¤ÇÇß±«Á°¤Ë¹Ô¤¦¥Ý¥ó¥×¤Î»î±¿Å¾¤ËÈ÷¤¨¤Æ°ìÄê¤Î¿å°Ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢20ÆüÌë¤ËÇðºê»Ô¤¬°ÑÂ÷¤·¤¿¶È¼Ô¤¬