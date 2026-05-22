¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-ºå¿À(22Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦Î©ÀÐÀµ¹­Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æºå¿À¤Èµð¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¾Î»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©ÀÐÁª¼ê¤Ï2025Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢½é²ó¤Ïµð¿ÍÀèÈ¯¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤«¤é7µåÇ´¤ê2¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¡¢¤½¤Î¸å¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ß¤Þ¤¹¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï½éµå¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÊÖ¤·¥Ò¥Ã¥È¡£5-0¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¤Ë¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼2ÎÝ3ÎÝ¤Î