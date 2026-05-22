¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£²£²Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¤¬º£µ¨¤ÎÅÐÈÄ£·»î¹çÌÜ¤Ç½é¤á¤ÆÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡££·ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²óÌµ»à¡¢µð¿Í¡¦Ê¿»³¤Ë±¦ÍãÀþ¤ØÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£¹â¶¶¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ¤ÇÁ´¤Æ´°Éõ¤Î£´¾¡¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£°¡¦£³£¸¤È¶Ã°Û¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µð¿Í¤Ë¤Ï³«Ëë£²ÀïÌÜ¤À¤Ã¤¿£³·î£²£¸Æü¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¾¡¤Á¡£¤³¤ÎÆü¤Ï°æ¾å²¹Âç¤È¤Î¡È¤Ï¤ë¤È¡ÉÂÐ·è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°æ¾å¤¬Àè¤Ë£´²ó£·